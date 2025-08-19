الثلاثاء 19 أغسطس 2025
شقيق توم هولاند يكشف سر علاقته بزيندايا

شقيق توم هولاند يكشف
شقيق توم هولاند يكشف سر علاقته بزيندايا

كشف سام هولاند، شقيق الممثل توم هولاند، عن سر علاقة الثنائي الأشهر في عالم هوليوود.

وقال سام في تصريحات صحفية، أنه يرسل وصفات نباتية إلى شقيقة الممثل، ليتمكن من طهي وجبات زيندايا أثناء انشغالها بالتصوير، مضيفا: "لقد اختبرها واحدة تلو الأخرى واستمتع بها حقًا".

تفاصيل خطوبة زيندايا وتوم هولاند

ذكرت مصادر لموقع TMZ، تفاصيل جديدة، حول خطبة الثنائي الهوليوودي الشهير زيندايا وتوم هولاند.

وذكر الموقع، أن الممثل  توم هولاند، تقدم بطلب الزواج من زيندايا، في الفترة الاخيرة، داخل منزل عائلة الممثلة، وتحديدا من والدها، الذي رحب الأمر، وأعطاه مباركته للزواج من ابنته.

خطوبة زيندايا وتوم هولاند

وكشفت عدد من المواقع الصحفية، أن  الممثلة زيندايا  وتوم هولاند، تم خطبتهما رسميا، بعد سنوات من علاقتهم العاطفية.

وأشارت المواقع الصحفية، إلى أن الخاتم الماسي الذي ظهرت به زانيدايا، في حفل الجولدن جلوب، هو خاتم خطوبتها.

Image
خاتم الخطبة
Image

توم هولاند عن علاقته مع زيندايا: أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها

 يذكر أن الممثل الشاب توم هولاند،  أوضح في تصريحات سابقة، أن علاقته العاطفية مع الممثلة الشهيرة زيندايا، هو أمر خاص به، وأنه لا يفضل الحديث عن علاقاته العاطفية. 

وقال توم هولاند في تصريحات صحفية جديدة: “علاقتنا أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها وليس لها علاقة بمسيرتنا التمثيلية”.

