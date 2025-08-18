الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ فيريرا

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.



وأكد مصدر أن فيريرا، شعر بآلام قبل مباراة المقاولون وتناول مسكنات خلال اللقاء وبعد المباراة، وخضع لفحص سونار في أحد المستشفيات، وجاءت النتائج مطمئنة دون وجود أي مشكلة، والجهاز الطبي وضعه تحت الملاحظة لفترة قصيرة قبل مغادرته.

وأضاف المصدر: فيريرا سيعود بشكل طبيعي في تدريبات الفريق اليوم.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

