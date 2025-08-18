الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

بعد الهجوم عليه، عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى

عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد

عبر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بردود أفعال نجوم ولاعبو الزمالك القدامى، مؤكدًا أن النقد الموجه ليس لشخصه، ولكن للفكرة بشكل عام.

 

عبد الناصر محمد يرد على هجوم نجوم الزمالك القدامى 

وقال عبد الناصر في تصريحات لـ "راديو صوت الزمالك": "حق أصيل لنجوم الزمالك القدامى التعبير والحديث والانتقاد لتواجد شخص مسؤول ليس من ضمن أبناء النادي، أو كان متواجدا في ناد آخر".

وأكمل: "نجوم النادي أولى بكل تأكيد، وهناك أشخاص أفضل مني مليون مرة، ولكن إن لم يكن عبد الناصر سيكون هناك شخص آخر غيره".

وتابع: "أنا كنت أذهب لمشاهدة نجومنا في المباريات كيف أنتقدهم، لا يمكن أن أنتقد نجم للزمالك كنت أشاهده عندما كنت طفلا، ولكن عندما يأتي هيكلة جديدة ويتحدث نجم أنه يجب أن يكون متواجدا هو حق أصيل له بكل تأكيد".

واختتم: "هذا ليس انتقادا، هم لا ينتقدون عبد الناصر لشخصه، ولكن انتقادهم للفكرة والتوجه، وهناك نجوم كبيرة تواصلوا معي ودعموني وكنت سعيد جدا جدا، وكل اللي انتقدني على رأسي".

