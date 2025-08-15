الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري

الدوري المصري، تقدم فريق حرس الحدود على البنك الأهلى بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

أحرز هدف حرس الحدود أحمد الشيخ في الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس مرمى البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة حرس الحدود

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى ..عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع ..عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، اسحاق يعقوبو

خط الوسط ..محمد فتحى، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي

خط الهجوم ..اسامة فيصل، يسري وحيد، مصطفى شلبي

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

احمد صبحى، هشام صلاح، احمد متعب، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمود عماد، احمد ريان، ياو انور، أحمد امين أوفا

ويسعى البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى إلى العودة من الإسكندرية بنقاط اللقاء الثلاث بعد تعادله سلبيا أمام غزل المحلة بالجولة الأولى.

وحصل حرس الحدود على راحة في الجولة الأولى.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، واصل المصري البورسعيدي تصدر جدول الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات أمس الخميس في افتتاح الجولة الثانية بالدوري.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة السادسة بعد فوزه اليوم على طلائع الجيش 3-0 في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وتعادل زد مع سيراميكا 0-0، وخسر الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت 2-1، وطلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي 2-0، فيما فاز بيراميدز أمام الإسماعيلي 1-0 في افتتاح الجولة الثانية للدوري المصري.

ترتيب فرق الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

1- المصري 6 نقاط

2- زد 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- بيراميدز 4 نقاط

5- الزمالك 3 نقاط

6- الجونة 3 نقاط

7- بتروجيت 2 نقاط

8- الأهلي نقطة واحدة

9- سموحة نقطة واحدة

10- إنبي نقطة واحدة

11- غزل المحلة نقطة واحدة

12- البنك الأهلي نقطة واحدة

13- فاركو نقطة واحدة

14- وادي دجلة نقطة واحدة

15- الإسماعيلي نقطة واحدة

16- طلائع الجيش نقطة واحدة

17- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

18- حرس الحدود بدون نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة

20- المقاولون العرب بدون نقاط

21- الاتحاد السكندري بدون نقاط

