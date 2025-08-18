الإثنين 18 أغسطس 2025
موقف أحمد ربيع من لقاء الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

أحمد ربيع
أحمد ربيع

يكثف الجهاز الفني لنادي الزمالك محاولاته لتجهيز أحمد ربيع، لاعب الفريق، للحاق بمباراة مودرن سبورت المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف، في ظل رغبة الجهاز الفني في استعادة خدماته قبل اللقاء المرتقب، خاصة مع أهميته في حسابات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة  السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

