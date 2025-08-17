الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مليون جنيه، الزمالك يرفض رفع العقوبة المالية عن أحمد فتوح

فتوح
فتوح

أكد مصدر في الزمالك أن مسئولي الأبيض يرفضون فكرة التراجع عن الغرامة الموقعة على أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المقدرة بمليون جنيه، رغم النية للعفو عنه.

واقترب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتظام في تدريبات الأبيض الجماعية، بعد تقديمه اعتذرا رسميا للمسئولين والجمهور الأبيض.

وعلمت فيتو أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك استقر على السماح لفتوح بالمشاركة في مران الأبيض الجماعي خلال الفترة المقبلة، بعد ما كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

فيما يأتي قرار مشاركة أحمد فتوح في المباريات الرسمية يعود للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ووجه أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك اعتذارا لمسئولي الأبيض وجماهيره في بيان رسمي،  بعد أزمة تغيبه عن معسكر الزمالك وحضوره حفل غنائي بالساحل الشمالي.

بيان اعتذار أحمد فتوح 

وكتب أحمد فتوح عبر ستوري انستجرام:

أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر، والمدير الرياضي المحترم، وزملائي المخلصين، بكامل الاعتذار عن ما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي.

وواصل: وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا.

وأضاف: وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم، ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم. وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتوح احمد فتوح الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج

منتخب ألمانيا يتوج ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين على حساب إسبانيا

بعد التعادل مع المقاولون العرب الأحداث تتلاحق داخل الزمالك.. فتوح يقترب من العودة للتدريبات الجماعية بعد اعتذاره.. وتغييرات بالجملة في تشكيل الأبيض أمام مودرن سبورت

خوان ألفينا: سعيد بأول ظهور لي بقميص الزمالك ونواصل العمل لحصد البطولات

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

تغييرات عديدة في تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف كالافيوري في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads