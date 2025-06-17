طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير

طريقة عمل كيكة الجزر، كيكة الجزر من أنواع الكيك الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق مختلفة على مستوى العالم.

وطريقة عمل كيكة الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية وذلك لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كيكة الجزر.

مكونات عمل كيكة الجزر:

2 كوب دقيق

2 كوب جزر مبشور ناعم

4 بيضات

1 كوب سكر (أبيض أو بني)

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (اختياري)

رشة ملح

نصف كوب جوز أو عين جمل مفروم (اختياري)

مكونات كريمة الوجه (اختياري):

200 جرام جبن كريمي

3 ملاعق كبيرة زبدة لينة

نصف كوب سكر بودرة منخول

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل كيكة الجزر:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق أو غطيه بورق زبدة.

في وعاء، اخلطي البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يتضاعف الحجم ويصبح المزيج كريمي.

أضيفي الزيت والحليب، واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الجزر المبشور وقلبي برفق.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكربونات والقرفة ورشة الملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط السائل مع التحريك برفق.

أضيفي الجوز المفروم إذا رغبتى.

اسكبي الخليط في القالب وأدخليه الفرن لمدة 35–40 دقيقة، أو حتى ينضج (يختبر بعود خشبي).

اتركي الكيكة لتبرد تماما قبل التزيين.

لتحضير كريمة الوجه اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة جيدا حتى يصبح الخليط ناعما.

أضيفي السكر البودرة والفانيليا، واخفقي حتى تحصلي على كريمة ناعمة.

افردي الكريمة فوق الكيكة بعد أن تبرد تماما.

يمكن تقديم الكيكة بدون كريمة إذا رغبتِ في تقليل السعرات.

يمكن حفظها في الثلاجة لمدة 3 أيام مغطاة جيدا.

تقدم مع كوب شاي أو قهوة كتحلية مثالية.

طريقة عمل كيكة الجزر

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.

ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.

نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن.

ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.

وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.

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