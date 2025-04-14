طريقة عمل كيكة الجزر، أحلى من الجاهزة وأوفر
طريقة عمل كيكة الجزر، كيكة الجزر من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز، وعادة تقدم فى المطاعم والكافيهات بأسعار خيالية.
وطريقة تعامل كيكة الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة بدلا من شرائها جاهزة.
وتقدم الشيف سارة أحمد طريقة عمل كيكة الجزر.
مكونات عمل كيكة الجزر:-
2 كوب دقيق
2 كوب جزر مبشور
1 كوب سكر
1 كوب زيت نباتي
4 بيضات
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
رشة ملح
نصف كوب جوز (اختياري)
طريقة عمل كيكة الجزر:-
- سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني صينية الخبز بالزبدة أو الزيت ثم رشيها بالقليل من الدقيق.
- في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يتكون خليط هش وفاتح اللون.
- أضيفي الزيت إلى خليط البيض واخفقي جيدًا.
- في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، بيكربونات الصودا، الملح، والقرفة.
- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل وقلّبي حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي الجزر المبشور (والجوز إن رغبتِ) وقلّبي برفق.
- صبي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 35–40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي).
- اتركي الكيكة تبرد قبل التقديم، ويمكنكِ تزيينها بكريمة الجبن أو السكر البودرة حسب الرغبة.
- كيكة الجزر تتميز بأنها تبقى طرية ولذيذة حتى بعد يومين من التحضير، ويمكن حفظها في الثلاجة.
ولعمل الكيكة العادية
مكونات عمل الكيكة العادية:-
3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة
5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة
كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة
كيس فانيليا
كيس بيكينج بودر
2 كوب سكر
طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:-
- نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
- ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
- ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.
- ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
- ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
- ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
- وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
- مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
- بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
- يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
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