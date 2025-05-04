طريقة عمل كيكة الجزر لذيذة وسهلة ومغذية

طريقة عمل كيكة الجزر، كيكة الجزر من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون خاصة إذا تم تحضيرها بالصوص الأبيض الكريمي اللذيذ.

وطريقة عمل كيكة الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف انجي علاء، طريقة عمل كيكة الجزر.

مكونات عمل كيكة الجزر:-

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

3 بيضات

1 كوب زيت نباتي

2 كوب جزر مبشور

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

نصف كوب جوز مفروم (اختياري)

طريقة عمل كيكة الجزر:-

شغلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخلطى البيض والسكر والفانيليا جيدا، ثم أضيفي الزيت وامزجى المكونات.

أضيفي الدقيق، البيكينج بودر، البيكينج صودا، الملح والقرفة إلى الخليط، وحركى جيدا حتى تتجانس.

أضيفي الجزر المبشور والجوز المفروم وقلبى برفق حتى يمتزج الخليط.

صبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق، ثم أدخليه الفرن لمدة 35–40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة، اختبريها بعود خشبي.

بعد أن تبرد الكيكة، يمكن تزيينها بكريمة الجبن أو تقديمها كما هي.

ولعمل كريمة الجبن نحضر جبن كريمي حوالى ربع كيلو ونضيف لها 2 ملعقة زبد غير مملح مع كوب سكر بودر أو نصف كوب حسب الرغبة ونخلط جيدا معا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نصب الكريمة على الكيك عند التقديم.

طريقة عمل كيكة الجزر

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شيكولاتة أو فواكه

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكينج بودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

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