طريقة عمل كيكة الجزر، مذاقها مميز وسهلة التحضير

طريقة عمل كيكة الجزر، كيكة الجزر من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كيكة الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كيكة الجزر.

مكونات عمل كيكة الجزر:-

2 كوب من الدقيق

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة

1/2 كوب من السكر الأبيض

1/2 كوب من السكر البني

3/4 كوب من الزيت النباتي

4 بيضات

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

2 كوب من الجزر المبشور

1/2 كوب من الجوز المفروم (اختياري)

طريقة عمل كيكة الجزر

طريقة عمل كيكة الجزر:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، البيكنج بودر، البيكنج صودا، الملح، القرفة وجوزة الطيب.

في وعاء آخر، اخلطي السكر الأبيض، السكر البني، والزيت باستخدام خلاط كهربائي حتى يتجانسوا.

أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، ثم أضيفي الفانيليا.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات الرطبة واخلطي حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الجزر المبشور والجوز المفروم (إذا كنت تستخدمينه) وامزجيهم جيدًا.

صبي الخليط في قالب الكيك المحضر وساوي السطح.

اخبزي الكيكة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يخرج العود الخشبي نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيكة.

اتركي الكيكة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقليها إلى رف تبريد لتبرد تمامًا. يمكنك تزيينها بكريمة الجبن (كريمة الجبن، الزبدة، السكر البودرة والفانيليا) إذا رغبتِ.

يمكنك إضافة الزبيب أو الأناناس المبشور إلى الخليط إذا كنت تفضلين.

تأكدي من بشر الجزر ناعمًا لضمان توزيع جيد في الكيكة.

والجزر من الخضروات الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية وينصح الخبراء بتناوله، فهو غنى بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ويمكن بدلا من تناوله على حالته إضافته الأكلات المختلفة، أو عمله كمربى أو تحضيره فى الحلوى مثل كيكة الجزر.