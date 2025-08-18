الإثنين 18 أغسطس 2025
غرق أب وابنه خلال الصيد بترعة في قنا

لقي عامل وابنه مصرعهما غرقًا، اليوم الاثنين، داخل ترعة الكلابية في قرية الشيخ عيسى مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع عامل وابنه، غرقًا داخل ترعة في قرية الشيخ عيسى بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ع. م. أ، يبلغ من العمر 50 عامًا، وابنه ب. ع. م، يبلغ من العمر 8 أعوام، غرقًا داخل ترعة وذلك بسبب الصيد كان الطفل رفقة والده يصطاد وسقط فجأة داخل الترعة فأسرع والده لإنقاذه فغرقا معًا، داخل ترعة الشيخ عيسى مركز قنا.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

