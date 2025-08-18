أخبار الرياضة اليوم: موقف محمد هاني من مباراة بيراميدز بعد العقوبات.. عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى.. ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2026

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قراراتها الخاصة بعقوبات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والتي تضمنت إيقاف محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 2500 جنيه، بعد تعرضه للطرد في لقاء فريقه أمام فاركو لحصوله على إنذارين.

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة نقل عدد من المباريات من استاد القاهرة وذلك بسبب غلقه لإجراء أعمال صيانة اعتبارا من يوم 21 أغسطس حتى نهاية الشهر الجاري.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق لمواجهة المصري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز .

عبر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بردود أفعال نجوم ولاعبو الزمالك القدامى، مؤكدًا أن النقد الموجه ليس لشخصه، ولكن للفكرة بشكل عام.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غاب عن مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تستعد رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، غدًا الثلاثاء، للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2024-2025.

واختار أعضاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، القائمة المختصرة لأفضل ستة لاعبين، لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

استدعى الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، 6 لاعبين محترفين للانضمام لمعسكر الفريق المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة بطل العالم، للتوقف الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد منتخبي فنزويلا والإكوادور، في سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على مواصلة الدفع باللاعب أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي خلال مواجهة غزل المحلة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد تألقه في مباراة الفريق الأخيرة أمام فاركو.

