حسام حسن يستدعي 6 محترفين لمعسكر سبتمبر وغموض موقف رامي ربيعة

رامي ربيعة، استدعى الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، 6 لاعبين محترفين للانضمام لمعسكر الفريق المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

6 محترفين في معسكر منتخب مصر بتجمع سبتمبر

واللاعبون الست المحترفين الذي قرر الجهاز الفني استدعائهم لمعسكر سبتمبر المقبل هم: محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، مصطفى محمد (نانت)، وحمدي فتحي (الوكرة)، وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)

فيما يحيط الغموض موقف رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، ولم يتسنى للجهاز الفني لمنتخب مصر تطورات إصابة اللاعب، وهل سيلحق بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، أم أنه سيكون خارج حسابات منتخب مصر في المعسكر المقبل.

محمد صلاح، فيتو

موقف رامي ربيعة من معسكر منتخب مصر

وشهدت الساعات الماضية، تواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، مع رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، للوقوف على تفاصيل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وموقفه من اللحاق بمعسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل".

رامي ربيعة أبلغ طبيب منتخب مصر، أن إصابته على مستوى عضلة السمانة، وأنه سينفذ برنامج علاجي وتأهيلي بكثافة، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر المقبل

ربيعة متفائل بلحاقه بمعسكر الفراعنة

ربيعة شدد على أنه سيتواجد بنسبة كبيرة في معسكر منتخب مصر، وأن الجهاز الفني للعين الإماراتي حريص على عدم التعجل بإشراكه في المباريات قبل تعافيه بشكل كامل".

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.