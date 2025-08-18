الإثنين 18 أغسطس 2025
الدوري المصري، رابطة الأندية تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن

الدوري المصري، قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة نقل عدد من المباريات من استاد القاهرة وذلك بسبب غلقه لإجراء أعمال صيانة اعتبارا من يوم 21 أغسطس حتى نهاية الشهر الجاري.

وبناء عليه ستقام مباراة مودرن سبورت والزمالك في الجولة الثالثة على استاد هيئة قناة السويس

ملعب مباراة الزمالك وفاركو

وفي الجولة الرابعة سيخوض فريق زد أف سي مواجهته ضد فريق وادي دجلة على ملعب المقاولون العرب فيما ستقام مباراة الزمالك ضد فريق فاركو على ستاد هيئة قناة السويس.

ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

أما في الجولة الخامسة تقام مباراتين على ستاد السلام الأولى البنك الأهلي ضد طلائع الجيش والثانية الأهلي ضد بيراميدز والمقرر لها يوم 30 أغسطس المقبل.
كما يواجه فريق مودرن سبورت نظيره حرس الحدود على استاد هيئة قناة السويس.

 

