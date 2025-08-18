الإثنين 18 أغسطس 2025
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد بالدوري الإنجليزي غدا

تستعد رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، غدًا الثلاثاء، للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2024-2025.

واختار أعضاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، القائمة المختصرة لأفضل ستة لاعبين، لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 

وترشح على الجائزة 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي قاد فريقه للفوز بلقب البريميرليج وكذلك نال جائزتي هداف الدوري والأكثر صناعة للأهداف.

وضمت القائمة أيضًا ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

وحقق صلاح هذه الجائزة مرتين من قبل في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح 

وفي حالة فوز صلاح غدًا بالجائزة للمرة الثالثة ستكون المرة الأولى التي يحققها لاعب 3 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسبق أن حقق الجائزة مرتين كل من كرستيانو رونالدو، وتيري هنري، ومارك هيوز، وآلان شيرر وجاريث بيل وكيفن دي بروين بالإضافة إلى صلاح.

وكان محمد صلاح قد توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وسجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 في 38 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

