رياضة

الإصابة تبعد ياسين مرعي عن تدريبات الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

ياسين مرعي
ياسين مرعي

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غاب عن مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف المصدر، أن اللاعب غاب عن مران الفريق اليوم، حيث خضع لأشعة طبية للاطمئنان على سلامة العضلة الخلفية، بعد شعوره بآلام خلال مشاركته أمام فاركو في الجولة الثانية.

ويترقب الجهاز الطبي نتائج الفحوصات لتحديد موقف اللاعب من مباراة المحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم اليوم الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة حيث يعود الفريق إلى تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة. 

