عبد الناصر محمد يكشف كواليس توليه منصب مدير الكرة بنادي الزمالك

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك عن كيفية توليه منصب مدير الكرة بالنادي، مؤكدًا أن جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض ذكي ولديه بعد نظر.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ "راديو صوت الزمالك": "جون إدوارد تواصل معي للانضمام للزمالك، وهو صديق سابق كنا نتواصل في أمور الناديين عندما كنت في إنبي وهو كان في فاركو".

وتابع: "أخبرني أنه يريدني أن أتولى منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، قولت له (حته واحده كده)، وجون ذكي للغاية، ولديه بعد نظر، ومجتهد جدا".

وأكمل: "عندما وصلت نادي الزمالك عملت معه 15 يوم في إعداد نماذج للعمل وتأهيل الكوادر قبل الإعلان الرسمي، وتفاجأت بإعداد لهيكل إداري متميز".

واختتم: "عدم تداخل الاختصاصات شئ مهم للغاية، ولازلنا نعمل عليه، الكل في مهامه والجميع يصب عند المدير الرياضي، ومنه لمجلس الإدارة".

