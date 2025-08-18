ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة بطل العالم، للتوقف الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل.

منتخب الأرجنتين يواجه فنزويلا والإكوادور

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد منتخبي فنزويلا والإكوادور، في سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا يوم 5 سبتمبر، بينما تقام مباراة الإكوادور يوم 10 من الشهر ذاته.

عودة ميسي إلى قائمة منتخب الأرجنتين

وشهدت القائمة غياب إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، للإيقاف بعد طرده في مباراة كولومبيا الأخيرة، بينما شهدت عودة الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي بعد غيابه عن القائمة الأخيرة للإصابة.

قائمة الأرجنتين لمعسكر سبتمبر

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – والتر بينيتيز (كريستال بالاس) – جيرونيمو رولي ( أولمبيك مارسيليا).

الدفاع: كريستيان روميرو (توتنهام) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) - ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) – جونزالو مونتيل (ريفير بليت) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا) – خوان فويس (فياريال) – نيكولاس تاليافيجو (أولمبيك ليون) – ماركوس أكونيا (ريفير بليت).

الوسط: خوليو سولير (بورنموث) – فاكوندو ميدينا (مارسيليا) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - آلان فاريلا (بورتو) – ليوناردو باريديس (بوكا جونيورز) – تياجو ألمادا (أتليتكو مدريد) – نيكولاس باز (كومو) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - كلاوديو إيتشيفيريا (مانشستر سيتي) - فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) – فالنتين كاربوني (جنوى).

الهجوم: جوليانو سيميوني (أتليتكو مدريد) – أنخيل كوريا (تايجرز) – خوليان الفاريز (أتليتكو مدريد) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – خوسي مانويل لوبيز (بالميراس).

ترتيب منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني بعد مرور 16 جولة من التصفيات.

