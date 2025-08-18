الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

موقف محمد هاني من مباراة بيراميدز بعد عقوبات رابطة الأندية

محمد هاني
محمد هاني

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قراراتها الخاصة بعقوبات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والتي تضمنت إيقاف محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 2500 جنيه، بعد تعرضه للطرد في لقاء فريقه أمام فاركو لحصوله على إنذارين.

وبحسب قرار الرابطة، سيغيب محمد هاني عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام غزل المحلة فقط، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري، على أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق في الجولة الخامسة أمام بيراميدز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، يوم السبت 30 أغسطس في تمام الساعة 9:00 مساء على إستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

