رياضة

ريبيرو يكافئ أشرف بن شرقي بعد تألقه أمام فاركو في الدوري

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على مواصلة الدفع باللاعب أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي خلال مواجهة غزل المحلة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد تألقه في مباراة الفريق الأخيرة أمام فاركو.

ويرى ريبيرو أن بن شرقي قدم مستوى مميزا يستحق عليه المشاركة ضمن التشكيله الأساسية، خلال مباراة غزل المحلة.

وتألق بن شرقي خلال مواجهة الأهلي وفاركو، حيث قدم أداء مميزا، كما نجح في صناعة الهدف الثالث للفريق والذي سجله أحمد زيزو. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويخوض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم اليوم الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة حيث يعود الفريق إلى تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة. 

