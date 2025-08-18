الإثنين 18 أغسطس 2025
أشرف داري يتعافى من إصابته ويشارك في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي

شارك المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وكان أشرف داري شعر بثقل في العضلة الخلفية بعد مباراة فاركو الأخيرة، مما دفع الجهاز الطبي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعب، قبل أن تتأكد جاهزيته ويشارك بشكل طبيعي في التدريبات.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم اليوم الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة حيث يعود الفريق إلى تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

