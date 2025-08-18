بعد اعتذاره، فتوح يشارك في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد فتوح

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية وتقدمه باعتذار في بيان لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة والجمهور عما بدر منه في الفترة الماضية، بجانب التزام اللاعب بالقرارات التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، والتأكد من جاهزيته بدنيًا للمشاركة في التدريبات.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية، وبعدها شارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك في الدوري الممتاز

وكان الزمالك حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني ويتعادل مع المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت الماضي، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

