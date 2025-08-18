الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد معسكر منتخب 2009 استعدادا لمواجهة الإمارات والسعودية وديا

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب 2009، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، للدخول في معسكر تدريبي يوم 21 أغسطس الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف)، في إطار إستعداداته لتصفيات دورة شمال إفريقيا، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة بالعام 2027.

منتخب 2009 يواجه الكويت والسعودية وديا

ونجح مسئولو اتحاد الكرة في الإتفاق على عدد من المباريات الودية لمنتخب 2009 الذي يقوده فنيا حسين عبداللطيف، حيث يخوض وديتين أمام الكويت يومي 25 و27 أغسطس الجاري بالقاهرة، كما يخوض وديتين أمام نظيره المنتخب السعودي يومي 3 و6 سبتمبر في القاهرة أيضا 

حسين عبداللطيف، فيتو
حسين عبداللطيف، فيتو

 الجهاز الفني يبدي إعجابه ببعض اللاعبين المحترفين

وكان الجهاز الفني لـ منتخب مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف، حرص على اقامة معسكر أوائل يوليو الماضي بتواجد 40 لاعبا من المقيمين خارج مصر (مزدوجي الجنسية) من دول مختلفة شملت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والسعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذه المرحلة العمرية.

وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم ببعض العناصر المميزة في هذا المعسكر مؤكدين أنهم سيكونون اضافة للفريق في الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب 2009 منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مركز المنتخبات الوطنية حسين عبداللطيف أمم إفريقيا تحت 17 سنة تصفيات دورة شمال إفريقيا الكويت المنتخب السعودي

مواد متعلقة

انطلاق معسكر منتخب مواليد 2009 لاختبار وجوه جديدة (صور)

26 ناديا تتلقى خطابات استدعاء 71 لاعبا لمعسكر منتخب مواليد 2009

منتخب مواليد 2009 يدخل معسكرا منتصف أغسطس استعدادا لدورة شمال إفريقيا

منتخب 2009 يختبر 33 لاعبا محليا بمعسكر مفتوح يوم 26 يوليو الجاري

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

بعد الهجوم عليه، عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads