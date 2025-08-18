موعد معسكر منتخب 2009 استعدادا لمواجهة الإمارات والسعودية وديا

منتخب 2009، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، للدخول في معسكر تدريبي يوم 21 أغسطس الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف)، في إطار إستعداداته لتصفيات دورة شمال إفريقيا، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة بالعام 2027.

منتخب 2009 يواجه الكويت والسعودية وديا

ونجح مسئولو اتحاد الكرة في الإتفاق على عدد من المباريات الودية لمنتخب 2009 الذي يقوده فنيا حسين عبداللطيف، حيث يخوض وديتين أمام الكويت يومي 25 و27 أغسطس الجاري بالقاهرة، كما يخوض وديتين أمام نظيره المنتخب السعودي يومي 3 و6 سبتمبر في القاهرة أيضا

حسين عبداللطيف، فيتو

الجهاز الفني يبدي إعجابه ببعض اللاعبين المحترفين

وكان الجهاز الفني لـ منتخب مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف، حرص على اقامة معسكر أوائل يوليو الماضي بتواجد 40 لاعبا من المقيمين خارج مصر (مزدوجي الجنسية) من دول مختلفة شملت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والسعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذه المرحلة العمرية.

وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم ببعض العناصر المميزة في هذا المعسكر مؤكدين أنهم سيكونون اضافة للفريق في الفترة المقبلة.

