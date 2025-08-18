الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

أوسكار يجتمع بحكام مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز ويقيم أداءهم

أوسكار يحاضر حكام
أوسكار يحاضر حكام الدوري الممتاز، فيتو

حرص الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على الإجتماع مع حكام الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لتقييم أدائهم في إدارة مبارياتها.

وقام أوسكار بإستعراض أهم الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وأثنى على قرارات بعض الحكام في حالات تحكيمية جدلية وصعبة، وسرعتهم في إتخاذ القرار الصحيح دون تردد.

كما حرص أوسكار رويز على شرح الأخطاء التحكيمية التي التي وقع فيها بعض الحكام في مباريات الجولة الثانية، وطالب المخطئين بالعمل على تفادي هذه الأخطاء في الجولات القادمة.

الأهلي يطالب بإبعاد معروف عن لقاءاته بسبب محمد هاني

في سياق آخر، أرسلت إدارة الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري الممتاز. 

وتضمنت الشكوى مطالبة الأهلي لرئيس لجنة الحكام بمراجعة الشريط الرسمي للمباراة لسببين: أن الفريق لم يكن بحاجة لإضاعة الوقت وهو متقدم بنتيجة 4-1، كما أن محمد هاني لم يتأخر في الاستبدال، بل كان يسلم شارة القيادة لزميله وتوجه سريعًا لمغادرة الملعب، ولم تصدر عنه أي عبارات مسيئة.

وأضاف: “الأهلي طالب بتدخل رئيس لجنة الحكام تجاه ما حدث، خاصة أن هناك دهشة كبيرة من تصرفات الحكم محمد معروف”. 

وشدد النادي الأحمر في شكواه على إبعاد محمد معروف، عن إدارة أي مباراة للفريق مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه سيدعم شكواه بمقاطع فيديو، توثق ما جرى خلال اللقاء. 

