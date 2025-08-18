الإثنين 18 أغسطس 2025
الزمالك يعلن جاهزية شيكو بانزا لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

شيكو بانزا
شيكو بانزا

اجتاز الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاختبار الطبي، الذي خضع له اللاعب قبل مران اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري.

شيكو بانزا 

وكان اللاعب يعاني من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك شيكو بانزا في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.


واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نادي مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 الزمالك في الدوري الممتاز 

وكان الزمالك حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني ويتعادل مع المقاولون العرب. 

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت الماضي، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ads