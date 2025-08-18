لاعب الزمالك يصدم جون إدوارد ويرفض تجديد عقده

وجه أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة إلى جون إدوارد المدير الرياضي، بعد ما رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

عقد أحمد حمدي مع الزمالك

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

أحمد حمدي يرفض تجديد عقده مع الزمالك لهذا السبب

وعلمت فيتو أن أحمد حمدي يرفض تجديد عقده مع الزمالك، خاصة أنه لا يشارك مع يانيك فيريرا.

واشترط أحمد حمدي الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق، من أجل التفاوض على تجديد عقده.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نادي مودرن سبورت يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك في الدوري الممتاز

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت الماضي، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.