فهمي عمر يفتتح راديو صوت الزمالك

افتتح الإذاعي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وشيخ الإذاعيين، البث الرسمي لراديو الزمالك، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرة النادي العريق في التواصل مع جماهيره داخل مصر وخارجها.

فهمي عمر يفتتح إذاعة صوت الزمالك

وجاء نص بيان الافتتاح الذي ألقاه فهمي عمر كالتالي: “سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها نحن اليوم نفتح صفحة جديدة في سجل نادينا العريق، نادي الزمالك، بإطلاق إذاعة النادي الرسمية.. خطوة جديدة تُضاف إلى مسيرة هذا الكيان العظيم، لتكون منبرًا إعلاميًا مسموعًا يصل إلى ملايين العاشقين والمحبين في مصر، وفي كل أنحاء الوطن العربي والعالم.

هذه الإذاعة تأتي لتُكمل ما بدأته شاشة الزمالك الفضائية، فكما شاهدتم مباريات وأنشطة النادي عبر الشاشة، ستسمعون الآن صوت ناديكم ينبض بكل تفاصيله الرياضية والاجتماعية والثقافية عبر الأثير، لتكونوا دائمًا على دراية بكل ما يخص ناديكم.

إنها خطوة مهمة لتوثيق العلاقة بين النادي وجماهيره الوفية، ولتكون الرسائل المتبادلة بين العاشق والمعشوق أكثر دفئًا وعمقًا.

تحية لنادي الزمالك العظيم، تحية لمسؤوليه ولاعبيه، وتحية خاصة لجماهيره التي كانت وستظل دائمًا سرّ قوته.

هنا راديو الزمالك.. صوت كل زملكاوي".

انطلاق راديو صوت الزمالك

وبهذا الإعلان الرسمي، ينطلق راديو الزمالك ليكون نافذة جديدة تنقل صوت القلعة البيضاء إلى جماهيرها في كل مكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.