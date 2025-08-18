الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

بعد غلق استاد القاهرة، تعرف على ملعب مباراتي الزمالك ضد مودرن سبورت وفاركو

الزمالك
الزمالك

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بسبب غلق ستاد القاهرة الدولي بسبب أعمال الصيانة.

وفي نفس الوقت أخطرت رابطة الأندية مسؤولي الزمالك بنقل مباراة فاركو المقرر لها يوم 26 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري إلى ستاد هيئة قناة السويس.

 

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت 

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

لاعب الزمالك يصدم جون إدوارد ويرفض تجديد عقده

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس من التدريبات الجماعية.

