بعد التعادل مع المقاولون العرب الأحداث تتلاحق داخل الزمالك.. فتوح يقترب من العودة للتدريبات الجماعية بعد اعتذاره.. وتغييرات بالجملة في تشكيل الأبيض أمام مودرن سبورت

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أشعل تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، الأجواء داخل القلعة البيضاء خاصة أن جماهير الأبيض ارتفعت طموحها كثيرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

 

وكان الزمالك حقق فوزا غاليا ومستحقا على سيراميكا كليوباترا 2-0 في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع المقاولون العرب سلبيا.

 

وانهالت الانتقادات على فريق الزمالك خاصة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بعد تعادل الفريق مع المقاولون العرب الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

تغييرات مرتقبة في تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

ويواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك العديد من التعديلات أبرزها مشاركة البرازيلي خوان ألفينا أساسيا بعد ظهوره بمستوى جيد في الدقائق التي لعبها ضد المقاولون العرب.

 

كما أن من المتوقع عودة الأنجولي شيكو بانزا إلى قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب لأسباب تأديبية بعد اعتراضه بشكل غير لائق عقب استبداله في مباراة سيراميكا كليوباترا.

فتوح يقترب من العودة لتدريبات الزمالك الجماعية ومشاركته بيد فيريرا 

 

واقترب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتظام في تدريبات الأبيض الجماعية، بعد تقديمه اعتذرا رسميا للمسئولين والجمهور الأبيض.

 

وعلمت فيتو أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك استقر على السماح لفتوح بالمشاركة في مران الأبيض الجماعي، بعد ما كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

 

فيما قرار مشاركة أحمد فتوح في المباريات الرسمية يعود للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

 

ووجه أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك اعتذارا لمسئولي الأبيض وجماهيره في بيان رسمي،  بعد أزمة تغيبه عن معسكر الزمالك وحضوره حفل غنائي بالساحل الشمالي.

 

بيان اعتذار أحمد فتوح 

وكتب أحمد فتوح عبر ستوري انستجرام: “أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر، والمديرالرياضي المحترم، وزملائي المخلصين، بكامل الاعتذار عن ما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي”.

 

وواصل: "وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا.

 

وأضاف:" وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم، ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم. وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي.

الزمالك يجدد عقد لاعبه 5 سنوات

بعد اعتذاره، فتوح يقترب من العودة لتدريبات الزمالك الجماعية ومشاركته بيد فيريرا

الزمالك يستأنف تدريباته غدا الإثنين

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الاثنين على ستاد الكلية الحربية،  استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

