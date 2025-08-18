فيريرا يلقي محاضرة بالفيديو على لاعبي الزمالك استعدادًا لـ مودرن سبورت بالدوري

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ومودرن سبورت

وتحدث المدير الفني عن العديد من الأمور الفنية قبل المباراة المقبلة، وشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب.

وطالب يانيك فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية والعمل بجدية من أجل استعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.

وفي ختام الجلسة منح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء مودرن سبورت.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نادي مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك في الدوري الممتاز

وكان الزمالك حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني ويتعادل مع المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت الماضي، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

