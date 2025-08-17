أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يطالب بإغلاق استاد القاهرة.. منتخب ألمانيا يتوج ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين.. الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن حالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جيدة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

استاد القاهرة، أرسل المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طالب خلاله بضرورة إغلاق الاستاد، ومنع خوض مباريات ببطولة الدوري المصري عليه خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على أرضية الملعب وصيانتها قبل مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وجه أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك اعتذارا لمسئولي الأبيض وجماهيره في بيان رسمي، بعد أزمة حفل الساحل الشمالي.

تلقي مسئولو استاد القاهرة الدولي خطابا رسميا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بضرورة إغلاق الاستاد، ومنع خوض مباريات ببطولة الدوري المصري عليه خلال الفترة القادمة.

كرة اليد، نجح منتخب ألمانيا للناشئين لكرة اليد، في التتويج بلقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك على حساب إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 41/40.

علق البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك الجديد، على مشاركته الأولى بقميص الأبيض ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

توفي قبل قليل، أحمد علاء الدين مصطفى، لاعب وكابتن نادي الصيد والجزيرة ومنتخب مصر للناشئين لكرة السلة مواليد 1997 إثر حادث أليم.

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن التعاقد مع اللاعب جاكوب رامسي، قادمًا من فريق أستون فيلا.

