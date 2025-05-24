فوائد القهوة للرجال، وأضرار الإفراط في تناولها

تُعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم، ولا سيما بين الرجال، وذلك لما تتمتع به من مذاق مميز وقدرة على منح النشاط والحيوية.

فوائد القهوة الصحية للرجال

وتُشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن تناول القهوة باعتدال يمكن أن يوفر للرجال مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، نذكر منها:

تحسين الأداء البدني والذهني: الكافيين، المكون النشط الرئيسي في القهوة، معروف بقدرته على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى زيادة اليقظة، تحسين التركيز، وتقليل الشعور بالتعب. هذا يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للرجال الذين يمارسون أنشطة تتطلب تركيزًا عاليًا أو مجهودًا بدنيًا.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن القهوة ترفع ضغط الدم، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية. ويرجع ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة والتي تساعد على حماية الشرايين.

الوقاية من بعض أنواع السرطان: أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم. ويعتقد أن مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا في القهوة تلعب دورًا في هذا التأثير الوقائي.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: يرتبط الاستهلاك المنتظم للقهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. ويعتقد أن القهوة تحسن حساسية الأنسولين وتؤثر على التمثيل الغذائي للجلوكوز.

حماية الكبد: تشير الدراسات إلى أن القهوة قد تساعد في حماية الكبد من التلف، وتقليل خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

تحسين الصحة الجنسية: أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بضعف الانتصاب لدى الرجال. ويعتقد أن الكافيين يحسن تدفق الدم ويؤثر على إشارات الأعصاب المسؤولة عن الانتصاب.

مصدر لمضادات الأكسدة: القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم، مما يساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

على الرغم من الفوائد العديدة، إلا أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى ظهور العديد من الآثار الجانبية الضارة، خاصة لدى الرجال الأكثر حساسية للكافيين. ومن أبرز هذه الأضرار:

اضطرابات النوم: الكافيين منبه، وتناوله بكميات كبيرة أو في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يسبب الأرق وصعوبة النوم.

القلق والتوتر: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى زيادة مستويات القلق والتوتر، وربما نوبات الهلع لدى بعض الأفراد.

مشاكل الجهاز الهضمي: قد تسبب القهوة تهيج المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى حرقة المعدة، عسر الهضم، أو الإسهال لدى بعض الأشخاص.

زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم: بينما يمكن أن تكون القهوة مفيدة لصحة القلب باعتدال، فإن الإفراط فيها يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل مؤقت، وهو ما قد يكون خطيرًا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا.

الاعتماد والإدمان: يمكن أن يصبح الجسم معتادًا على الكافيين، وعند التوقف المفاجئ عن تناوله قد تظهر أعراض الانسحاب مثل الصداع، التعب، والتهيج.

هشاشة العظام: في حين أن الأدلة ليست قاطعة، تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للقهوة قد يزيد من خطر فقدان الكالسيوم من العظام على المدى الطويل، مما قد يؤثر على صحة العظام.

الكمية الموصى بها يوميًا للرجال

تعد الكمية المعتدلة من القهوة آمنة ومفيدة لمعظم الرجال. وتوصي معظم الإرشادات الصحية بأن لا يتجاوز الاستهلاك اليومي من الكافيين 400 ملليجرام. هذه الكمية تعادل تقريبًا 4 أكواب (فناجين) من القهوة متوسطة الحجم.

ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن محتوى الكافيين يختلف بشكل كبير اعتمادًا على نوع القهوة، طريقة التحضير، وحجم الفنجان. على سبيل المثال، قد يحتوي فنجان إسبريسو صغير على كمية كافيين أقل من فنجان كبير من القهوة المقطرة.

كل شخص يستجيب للكافيين بشكل مختلف. إذا كان الشخص يشعر بالقلق، الأرق، أو أي آثار جانبية أخرى، فقد يكون الوقت قد حان لتقليل استهلاك.

تجنب القهوة قبل النوم: حاول التوقف عن تناول القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من موعد نومك لتحسين جودة النوم.

تقليل السكر والمضافات: القهوة نفسها قليلة السعرات الحرارية، ولكن إضافة السكر، الكريمة، والنكهات يمكن أن يزيد من محتواها من السعرات الحرارية والسكر بشكل كبير.

اختيار النوع المناسب: إذا كنت حساسًا للكافيين، يمكنك اختيار القهوة منزوعة الكافيين أو تقليل كمية القهوة التي تتناولها.

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