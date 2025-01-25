فوائد غسول القهوة الطبيعي للشعر وطريقة صنعه بالمنزل

تتمتع القهوة بقائمة طويلة من الفوائد للجسم، ومنها القدرة على جعل الشعر أكثر صحة.

ونوضح في التقرير التالي فوائد القهوة للشعر وكيفية استخدامها:

1. نمو الشعر

يمكن أن يحدث تساقط الشعر مع تقدم العمر، مما يؤثر على كل من الذكور والإناث، ويوقف وضع القهوة موضعيًا على الشعر وفروة الرأس تساقط الشعر ويعزز نموه مرة أخرى.

في حالة الصلع عند الذكور، يحدث تساقط الشعر عادةً عندما يتسبب هرمون الديهدروتستوستيرون الجنسي (DHT) في إتلاف بصيلات الشعر، ويمكن أن تعاني النساء المصابات بفر الديهدروتستوستيرون أيضًا من تساقط الشعر.

يحدث تلف بصيلات الشعر تدريجيًّا، مما يؤدي في النهاية إلى الصلع، ولكن وفقًا للأبحاث، يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة في تحفيز نمو الشعر ووقف تساقطه.

وجدت إحدى الدراسات المعملية أن الكافيين ساعد في منع تأثيرات هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون في بصيلات الشعر عند الذكور، ولقد حفز استطالة جذع الشعر، مما أدى إلى جذور شعر أطول وأعرض، كما أطال مدة مرحلة الأناجين، وهي مرحلة نمو الشعر.

كما اختبرت الدراسات أيضًا تأثيرات الكافيين على بصيلات الشعر الأنثوية ووجدت أنه كان له تأثير يعزز النمو على بصيلات الشعر عند الإناث أيضًا.

لأن الكافيين منبه، فإنه يزيد أيضًا من الدورة الدموية لبصيلات الشعر، ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في نمو الشعر بشكل أسرع ويصبح أقوى، مما يعطي مظهرًا للشعر الأكثر كثافة.

2. تعزز الشعر الناعم واللمعان

إذا بدا الشعر باهتًا وهشًا وجافًا، فإن إضافة المرطب يمكن أن ينعش مظهره، وشطف الشعر بالقهوة قد يحسن أيضًا من بهتانه لأنه يحتوي على الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تعزز تجديد الشعر.

يمكن أن يصبح جذع الشعر أكثر نعومة، ويمكن أن يخفف هذا من التجعد، مما يؤدي إلى شعر أكثر نعومة وأسهل في فك التشابك.

نظرًا لأن الكافيين له تأثير مدر للبول على الجسم، فقد تعتقد أنه سيكون له تأثير تجفيف عند وضعه على الشعر.

ومع ذلك، فإن الكافيين لا يجرد الشعر من الزيوت، بل إنه يساعد الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة ويخلق لمعانًا طبيعيًا، ويساعد الدورة الدموية المتزايدة في نقل العناصر الغذائية إلى جذور الشعر، مما يؤدي إلى شعر أكثر صحة ولمعانًا.

3. التخلص بشكل طبيعي من الشعر الرمادي

يعد شطف القهوة مفيدًا أيضًا إذا كانت السيدة تبحثين عن صبغ الشعر الرمادي أو تغميق لون الشعر بشكل طبيعي، القهوة داكنة اللون، لذلك تعمل كصبغة على الشعر.

هذا حل سريع لإخفاء خصلات الشعر الرمادية، للحصول على أفضل النتائج، استخدمي القهوة القوية مثل الإسبريسو.

كيفية صنع غسول القهوة

سواء كنت تبحثين عن وقف تساقط الشعر أو صبغه أو تحسين ملمسه، فإن صنع غسول القهوة أمر بسيط.

ما ستحتاجين إليه:

2-4 أكواب من القهوة المخمرة والمبردة تمامًا

زجاجة بخاخ أو أداة توزيع

غطاء استحمام بلاستيكي

ستحتاجين إلى 2 إلى 4 أكواب من القهوة المخمرة، حسب طول شعرك، واتركي القهوة تبرد تمامًا، ثم اسكبي المشروب في زجاجة بخاخ أو أداة توزيع.

اغسلي شعرك ورطبيه كالمعتاد، بينما لا يزال شعرك مبللًا، رشي القهوة المخمرة أو ضعيها على شعرك، مع التأكد من تشبع خصلات شعرك.

بعد الاستخدام، دلكي القهوة في شعرك وفروة رأسك لبضع دقائق، ضعي قبعة الاستحمام واتركي الغسول على شعرك وفروة رأسك لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

للحصول على طبقة إضافية من الرطوبة، امزجي البلسم المفضل لديك مع القهوة المخمرة قبل وضعه على شعرك.

بعد 20 دقيقة، اشطفي القهوة من شعرك بالماء البارد أو الفاتر ثم جففيه.

إذا كنت تستخدمين غسول القهوة لصبغ شعرك، فقد تحتاجين إلى تكرار الشطف للحصول على اللون المطلوب.

احتياطات عند استخدام غسول القهوة

انتظري دائمًا حتى تبرد القهوة تمامًا قبل نقلها إلى زجاجة رذاذ وشعرك لتجنب حرق فروة الرأس، لا تضعي القهوة الساخنة على شعرك أبدًا.

ضعي في اعتبارك أنه إذا كان شعرك فاتح اللون، فقد تلطخ القهوة شعرك أو تصبغه.

للتمتع بفوائد غسول القهوة مع الشعر الفاتح اللون، استخدمي بدلًا من ذلك شامبو وبلسم يحتويان على الكافيين كمكون.

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