فوائد القهوة، تحمي من أمراض القلب والسرطان وتنشط الأداء الذهني

فوائد القهوة، القهوة من المنبهات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم فهى معشوقة الجماهير التى يبدأ بها الكثير من الأشخاص يومهم لبدء العمل بكل نشاط.

وفوائد القهوة، عديدة لأنها غنية بمضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة الخلايا بالجسم وتحارب الأمراض الخبيثة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويُستهلك منها يوميًا ملايين الأكواب بمختلف أنواعها، ورغم أنها غالبا ما ترتبط بمذاقها المميز وقدرتها على تنشيط الجسم، إلا أن لها العديد من الفوائد الصحية والنفسية التي أثبتتها الدراسات العلمية الحديثة.

فوائد القهوة للصحة

فوائد القهوة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القهوة التى تدفع لتناولها الآتي:

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركّبات تساهم في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة التي قد تسبّب أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

القهوة تُعد من المصادر الغنية بالكافيين، وهو عنصر يُعرف بقدرته على تعزيز التركيز والانتباه وتحسين الأداء الذهني، مما يجعلها مشروب مفضل لدى الطلاب والعاملين على حد سواء.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على حساسية الجسم للأنسولين.

هناك أدلة على أن القهوة قد تقلل من احتمال الإصابة بأمراض الكبد، خاصة تليّف الكبد وسرطان الكبد، حيث تبيّن أن من يشربون القهوة بانتظام لديهم كبد أكثر صحة مقارنة بغيرهم.

من الناحية النفسية، للقهوة دور في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، إذ يُحفّز الكافيين إنتاج بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دور مهم في الإحساس بالسعادة والنشاط، كما أن لطقوس شرب القهوة سواء بمفردك أو برفقة الآخرين أثر اجتماعي وعاطفي يعزز من شعور الراحة والاسترخاء.

مخاطر الإفراط في شرب القهوة

وتابع، أنه على الرغم من فوائد القهوة التى ذكرناها، لا بد من الاعتدال في شرب القهوة، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى القلق، اضطرابات النوم، وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

الكمية المسموح بتناولها من القهوة يوميا

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الجرعة المناسبة لشرب القهوة تختلف من شخص إلى آخر، لكن الخبراء عادةً ما ينصحون بعدم تجاوز 3 إلى 4 أكواب يوميا، فالقهوة مشروب متكامل يجمع بين النكهة اللذيذة والفوائد الصحية المتعددة، شرط أن يتم استهلاكها بعقلانية وضمن حدود معتدلة. إنها أكثر من مجرد مشروب صباحي، بل رفيق يومي يحمل الكثير من الفوائد في كل رشفة.

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