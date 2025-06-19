فوائد القهوة لصحة القلب والكبد وتحسين المزاج

فوائد القهوة، تُعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويُستهلك منها يوميًا ملايين الأكواب في مختلف أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن القهوة مشهورة بأنها متعة للبعض ومنبه للبعض وتساعد على التركيز، إلا أن لها فوائد متعددة أثبتتها العديد من الدراسات العلمية.





تتنوع فوائد القهوة لتشمل الصحة الجسدية والعقلية، وتلعب دورًا في تعزيز النشاط، وتحسين المزاج، وحتى دعم الوقاية من بعض الأمراض.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن القهوة ليست مجرد مشروب للمتعة أو اليقظة، بل هي كنز صحي يحمل في كل فنجان فوائد لا حصر لها، سواء على الصحة الجسدية أو النفسية.



أهم فوائد القهوة للصحة والجمال

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، بالتفصيل فوائد القهوة وأثرها الإيجابي على الجسم والعقل، مع التركيز على أبرز ما توصلت إليه الأبحاث الحديثة.



فوائد القهوة



أولًا: القهوة كمصدر غني بالمضادات الأكسدة

تُعد القهوة من أبرز المصادر الغذائية للمضادات الأكسدة، بل وتفوق في ذلك بعض الفواكه والخضروات. تحتوي القهوة على مركبات البوليفينول التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تلف الخلايا وتسريع الشيخوخة وزيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

ثانيًا: القهوة وتحسين وظائف الدماغ

من أكثر فوائد القهوة شهرة قدرتها على تحسين التركيز والانتباه. يعود ذلك إلى احتوائها على مادة الكافيين التي تعمل كمنبه طبيعي، حيث تزيد من مستويات الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورأدرينالين، مما يعزز من الأداء العقلي. وقد وجدت دراسات أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يساعد في:

تعزيز الذاكرة قصيرة المدى.

رفع مستوى الطاقة واليقظة.

تحسين سرعة رد الفعل والوظائف العقلية المختلفة.

تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف بنسبة تصل إلى 65% عند كبار السن.

ثالثًا: القهوة وتحسين الحالة النفسية

تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين شرب القهوة وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصة بين النساء. فقد توصلت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 50,000 امرأة إلى أن النساء اللواتي يشربن كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا كنّ أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بالاكتئاب مقارنةً بمن لا يشربن القهوة. كما وُجد أن القهوة تقلل من خطر الانتحار بنسبة تصل إلى 45%.

رابعًا: القهوة وصحة القلب

خلافًا للاعتقاد القديم بأن القهوة تضر بصحة القلب، أثبتت الدراسات الحديثة أن القهوة قد تكون مفيدة للقلب عند تناولها باعتدال. حيث تبين أن تناول من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما يسهم في:

خفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15%.

تحسين تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية.

تقليل الالتهابات المزمنة التي تعد من العوامل الأساسية في أمراض القلب.

خامسًا: القهوة والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني

تشير دراسات متعددة إلى أن شرب القهوة، سواء المحتوية على الكافيين أو منزوعة الكافيين، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ويرجع السبب إلى أن القهوة تحسّن من حساسية الجسم للأنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم. وقد وجدت دراسة أُجريت على أكثر من 450,000 شخص أن كل كوب إضافي من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 7%.

سادسًا: القهوة ودورها في دعم فقدان الوزن

الكافيين الموجود في القهوة يعد من المواد القليلة الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون. فهو:

يزيد من معدل الأيض بنسبة تصل إلى 11%.

يعزز من قدرة الجسم على تكسير الدهون وتحويلها إلى طاقة.

يقلل من الشهية في بعض الحالات، ما قد يساعد في التحكم في كميات الطعام.

ولهذا السبب نجد الكافيين مكونًا أساسيًا في العديد من مكملات إنقاص الوزن.

سابعًا: القهوة وصحة الكبد

أظهرت الأبحاث أن القهوة لها تأثير وقائي على الكبد، خاصةً في الوقاية من أمراض مزمنة مثل تليّف الكبد والتهاب الكبد الوبائي. وقد تبين أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام أقل عرضة للإصابة بتليّف الكبد بنسبة تصل إلى 80%، كما أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ثامنًا: القهوة وفوائدها للبشرة والجمال

القهوة لا تقتصر فوائدها على الصحة فقط، بل تلعب دورًا في العناية بالجمال أيضًا، سواء تم تناولها أو استخدامها موضعيًا:

تعمل كمقشر طبيعي للبشرة عند استخدامها كقناع.

تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليل السيلوليت.

تحتوي على مضادات أكسدة تحارب علامات الشيخوخة.

تقلل من الانتفاخ والهالات السوداء عند استخدامها ككمادات حول العينين.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

القهوة وفوائدها

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أنه بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها القهوة، إلا أن تناولها بشكل مفرط قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية. وتتمثل هذه الأضرار في عدة جوانب، من بينها التأثيرات الجسدية والنفسية، وهو ما يستوجب الاعتدال في شرب القهوة.

وإليك أبرز الأضرار المحتملة:

1. اضطرابات النوم والأرق

أحد أكثر الآثار السلبية شيوعًا لاستهلاك القهوة هو التأثير على النوم. الكافيين هو المنبه الرئيسي في القهوة، ويعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي. إذا تم تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم أو بكميات كبيرة، فقد يتسبب ذلك في:

صعوبة في النوم.

أرق مستمر.

تقليل جودة النوم.

لتجنب هذه الأضرار، من الأفضل تجنب تناول القهوة في الساعات المتأخرة من اليوم، خاصةً قبل النوم بحوالى 6 ساعات.

2. زيادة التوتر والقلق

الكافيين يعمل على زيادة إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر. الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاضطرابات النفسية قد يشعرون بتفاقم الأعراض عند تناول القهوة بكميات كبيرة. التأثيرات قد تشمل:

زيادة معدل ضربات القلب.

شعور بالإجهاد.

صعوبة في الاسترخاء.

3. زيادة حموضة المعدة وارتجاع المريء

القهوة يمكن أن تزيد من حموضة المعدة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة أو ارتجاع المريء، خاصةً في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. تتسبب القهوة في:

تحفيز إفراز الحمض المعدي.

تفاقم أعراض الحموضة والقرحة في المعدة.

إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة، يُنصح بتقليل تناول القهوة أو استبدالها بمشروبات أقل حمضية.

4. تأثيرات على صحة القلب والأوعية الدموية

على الرغم من أن القهوة قد تكون مفيدة للقلب عند تناولها بشكل معتدل، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. قد يعاني البعض من:

ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت.

زيادة معدل ضربات القلب.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب يجب عليهم مراقبة كمية القهوة التي يتناولونها.

5. الإدمان والتبعية للكافيين

القهوة تحتوي على الكافيين، وهو مادة تسبب الإدمان لدى البعض. الشرب المنتظم للقهوة قد يؤدي إلى تطوير التبعية للكافيين، مما قد ينتج عنه أعراض انسحاب إذا تم تقليص الكمية أو التوقف عن شربها فجأة. تشمل أعراض الانسحاب:

الصداع.

التعب الشديد.

تقلبات المزاج.

6. تفاعل مع بعض الأدوية

قد تتفاعل القهوة مع بعض الأدوية، مما يؤثر على فعاليتها أو يتسبب في آثار جانبية. على سبيل المثال، يمكن أن تتفاعل مع أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية لعلاج أمراض القلب. من المهم استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أدوية بشكل منتظم وتحب شرب القهوة بانتظام.

7. فقدان العناصر الغذائية الهامة

على الرغم من أن القهوة تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يساهم في تقليل امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم. قد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى:

نقص الحديد.

ضعف امتصاص الكالسيوم.

ولذلك، يُنصح بالاعتدال في تناول القهوة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص في هذه العناصر.

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