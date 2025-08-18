الإثنين 18 أغسطس 2025
لا نقبل بإرهاب يورتشيتش، بيراميدز يشكو الحكم أمين عمر

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

كشف نادي بيراميدز عن تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز، بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

وأكد بيراميدز في شكواه أن الحكم تربص بالمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة بدون أن يحدث أي شيء من جانبه بحجة الاعتراض رغم أن المدرب لم يحدث منه أي شيء خارج يستوجب الطرد المباشر أو حتى توجه للحكم بأي حركة أو لفظ، في حين أنه تعامل مع اعتراض جهاز الإسماعيلي بكل ود ودون إشهار حتى بطاقة صفراء رغم أن الاعتراضات كانت مستمرة طوال أحداث المباراة، ومدرب الإسماعيلي دخل الملعب في واقعتين دون أن ينال حتى توبيخا من الحكم.

أضاف بيراميدز أن الحكم تغاضى أكثر من مرة عن طرد لاعبي النادي الإسماعيلي سواء في لعبات تستحق الطرد المباشر أو لضرب بدون كرة، وكذلك رفض إشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب الإسماعيلي رغم وضوح الرؤية بلمسة يد متعمدة، ولم يتدخل حكام الفار في إعادة اللعبة، في حين أنه لم يتوان لحظة واحدة في طرد لاعبنا بلاتي توريه.

وشدد النادي على أن الحكم ساعد لاعبي الإسماعيلي وبشكل غير مقبول في إضاعة الوقت طوال أحداث اللقاء ولم يتدخل لإيقاف ذلك في ظل ادعاء الإصابة والوقوع لإيقاف اللعب، ومطالبا في نهاية شكواه بعدم إسناد أي مباراة أخرى يكون بيراميدز أحد طرفيها للحكم أمين عمر لكثرة مواقفه السلبية مع النادي. 

