تشكيل مباراة نوتينجهام فورست وبرينتفورد في الدوري الانجليزي

أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق نوتينجهام فورست تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد وذلك في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل نوتينجهام فورست ضد برينتفورد

وجاء تشكيل نوتينجهام فورست ضد برينتفورد اليوم على النحو التالي:



حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، موريلو، ملينكوفيتش، آولا آينا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، إليوت آندرسون، دان ندوي، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي.

خط الهجوم: كريس وود.

تشكيل برينتفورد ضد نوتينجهام فورست

وأعلن كيث أندروز، مدرب برينتفورد، تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كايودي، ناثان كولينز، سيب فان دن بيرج، ريكو هنري.

خط الوسط: يارموليوك، كاثياس يانسن، أنتوني ميلامبو، لويس بوتر، كارفالهو.

خط الهجوم: إيجور تياجو.

