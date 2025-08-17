الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

بيراميدز ضد المصري، تشهد الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة هامة ومرتقبة بين فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي.


موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز 


ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب الرابع برصيد 4 نقاط.

بيراميدز والإسماعيلي


وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري

مباراة المصري وطلائع الجيش 


ونجح المصري في الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ستاد السويس الجديد، ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية 

1- المصري 6 نقاط
2- الأهلي 4 نقاط
3- الزمالك 4 نقاط
4- زد 4 نقاط
5- مودرن سبورت 4 نقاط
6- إنبي 4 نقاط
7- بيراميدز 4 نقاط
8- الجونة 3 نقاط
9- حرس الحدود 3 نقاط
10- بتروجيت نقطتان
11- سموحة نقطتان
12- غزل المحلة نقطتان
13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة
14- الاسماعيلي نقطة واحدة
15- البنك الأهلي نقطة واحدة
16- وادي دجلة نقطة واحدة
17- المقاولون العرب نقطة واحدة
18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
19- فاركو نقطة واحدة
20- الجيش نقطة واحدة
21- الاتحاد بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز والمصري بيراميدز ضد المصري بيراميدز المصري الدوري الممتاز موعد مباراة بيراميدز والمصري ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية

مواد متعلقة

قمة الدوري الإنجليزي، توقعات الذكاء الاصطناعي حول نتيجة مانشستر يونايتد وأرسنال

انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري.. المصري يتصدر الترتيب.. الأهلي يفوز على فاركو وبيراميدز يهزم الإسماعيلي.. وحرب الهتافات تشتعل بين جماهير القلعة الحمراء والفارس الأبيض

بعد نقله للمستشفى، آخر تطورات الحالة الصحية لمدرب الزمالك

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

بعد تعادل الزمالك والمقاولون، ميدو يفتح النار على يانيك فيريرا

الدوري الفرنسي، موناكو يفوز على لوهافر بثلاثية

بيراميدز يجهز رمضان صبحي واستمرار غياب الكرتي بمواجهة المصري

المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري (صور)

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

بعد هجومه على فيريرا، ميدو: الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز

حجز قضية غسل أموال "الآثار الكبرى" للحكم في 14 سبتمبر

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads