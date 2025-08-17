كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو بـ الدوري المصري.

وأكد المصدر عدم إيقاف معروف أو حرمانه من تحكيم مباريات الأهلي، مشيرا إلى أنه لا يتم الإعلان عن أي عقوبات خاصة بالتحكيم للرأي العام كما أنه لم يتم الاجتماع لمناقشة عقوبات الجولة الثانية بالدوري المصري.

طرد محمد هاني

وأثار قرار الحكم محمد معروف بإشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لـ محمد هاني لاعب الأهلي في الدقيقة 91 من مباراة الأحمر وفاركو، بسبب اتهامه بإضاعة الوقت غضبًا كبيرًا في صفوف النادي الأهلي ما دفع الإدارة لتقديم احتجاج رسمي ضد القرار.

الأهلي يطالب بإبعاد معروف عن لقاءاته بسبب محمد هاني

وأرسلت إدارة الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري الممتاز.

وتضمنت الشكوى مطالبة الأهلي لرئيس لجنة الحكام بمراجعة الشريط الرسمي للمباراة لسببين: أن الفريق لم يكن بحاجة لإضاعة الوقت وهو متقدم بنتيجة 4-1، كما أن محمد هاني لم يتأخر في الاستبدال، بل كان يسلم شارة القيادة لزميله وتوجه سريعًا لمغادرة الملعب، ولم تصدر عنه أي عبارات مسيئة.

وأضاف: “الأهلي طالب بتدخل رئيس لجنة الحكام تجاه ما حدث، خاصة أن هناك دهشة كبيرة من تصرفات الحكم محمد معروف”.

وشدد النادي الأحمر في شكواه على إبعاد محمد معروف، عن إدارة أي مباراة للفريق مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه سيدعم شكواه بمقاطع فيديو، توثق ما جرى خلال اللقاء.

