يورتشيتش يقرر إلغاء تدريب بيراميدز غدا ( صور)

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه المسائي اليوم الأحد، في معسكره المقام حاليا بمدينة "أزميت" التركية القريبة من اسطنبول، في إطار التجهيز للموسم الجديد.

تدريب بيراميدز

وكان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قرر رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بخوض تدريبين صباحا ومساء، حيث اشتمل المران المسائي على تدريبات بالكرة وتقسيمة شهدت حماسا كبيرا من جميع اللاعبين.

وقرر يورتشيتش إلغاء مران غد الإثنين، واستبداله بتقسيمة بين لاعبي الفريقين بمدة مباراة طبيعية من شوطين، لرفع معدل الحماس والتنافس بين اللاعبين قبل بداية الموسم الذي يشهد خوض عديد من البطولات المحلية والقارية والدولية.

بعثة بيراميدز تصل تركيا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تركيا مساء الخميس استعدادا لمعسكر الإعداد تحضيرا للموسم الجديد.

وسافرت البعثة مساء اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق وصولا إلى أسطنبول ومنها إلى مدينة إزميت التي تحتضن المعسكر.

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.

قائمة بيراميدز في معسكر تركيا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

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