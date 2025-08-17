الأحد 17 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يطالب بإغلاق استاد القاهرة

استاد القاهرة
استاد القاهرة

تلقي مسئولو استاد القاهرة الدولي خطابا رسميا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بضرورة إغلاق الاستاد، ومنع خوض مباريات ببطولة الدوري المصري عليه خلال الفترة القادمة.

وتضمن الخطاب أسباب إغلاق استاد القاهرة من أجل الحفاظ على أرضية الملعب وصيانتها قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام إثيوبيا، والمقرر لها الشهر القادم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا في العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا

يدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

يعاون أبو نجيل كل من:
مساعد أول: سانتوس چيرسون ( أنجولا)
مساعد ثاني: زاكيلا سويلي (جنوب أفريقيا)
حكم رابع: إيوجيني مدلولي (جنوب أفريقيا)

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا باستاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

ويتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مجموعته التي تضم بوركينا وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وجاء الترتيب كالتالي:
1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).
2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).
3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).
4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).
5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).
6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

