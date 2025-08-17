الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

وسيقود البرازيلي جواو بيدرو هجوم تشيلسي بإسناد من الثلاثي بيدرو نيتو وكول بالمر وجايمي جيتينز الذي سيخوض مباراته الرسمية الأولى مع الفريق منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي

 سانشيز، جيمس، أتشيامبونج، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، فرنانديز، بالمر، نيتو، جيتينز، جواو بيدرو.
وفضل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، الاحتفاظ بالنجم البرازيلي الواعد استيفاو على مقاعد البدلاء، كما هو الحال مع المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب.

 

تشكيل كريستال بالاس امام تشيلسي


وقرر مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر، الاستعانة بالجناح إيبيريتشي إيبزي، رغم تكهنات حول قرب انتقال الأخير إلى توتنهام.

وفيما يلي تشكيل كريستال بالاس:

 هندرسون، مونوز، ريتشاردز، لوكروكس، جويهي، ميتشيل، وارتون، هيوز، سار، إيزي، ماتيتا
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي كريستال بالاس تشكيل كريستال بالاس امام تشيلسي تشكيل تشيلسي امام كريستال بالاس

مواد متعلقة

إشادة بدور مستشفيات هيئة الشرطة في بطولة العالم لليد

بعد طلب أبو ريدة، الأندية المتضررة من إغلاق استاد القاهرة

وصول بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة للقاهرة بعد معسكر المغرب

اتحاد الكرة يطالب بإغلاق استاد القاهرة

موعد مباراة مصر وأيسلندا بمونديال العالم لليد والقناة الناقلة

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

قمة الدوري الإنجليزي، توقعات الذكاء الاصطناعي حول نتيجة مانشستر يونايتد وأرسنال

انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري.. المصري يتصدر الترتيب.. الأهلي يفوز على فاركو وبيراميدز يهزم الإسماعيلي.. وحرب الهتافات تشتعل بين جماهير القلعة الحمراء والفارس الأبيض

الأكثر قراءة

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

غلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق وقرى سياحية في جنوب سيناء

زغلول صيام يكتب: مصطفى شوبير حارس الأهلى جاني أم مجني عليه؟! أتمنى أن يرفع شوبير الأب يده عن ابنه!

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads