مودريتش خارج التشكيل الأساسي لميلان أمام باري اليوم

ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لميلان يتجه لاستبعاد لوكا مودريتش من التشكيل الأساسي اليوم أمام باري ضمن منافسات دور ال32 من كأس إيطاليا

وذكرت الصحيفة ان مدرب ميلان يتجه للاعتماد على صامويل ريتشي كلاعب أساسي في خط الوسط إلى جانب الثنائي يوسف فوفانا ولوفتوس تشيك في الظهور الأول للفريق بالموسم الجديد، أمام باري مساء اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة انه قد يتواجد النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش المنضم حديثا لصفوف ميلان، على مقاعد البدلاء أمام باري مساء اليوم الأحد.



ومن المنتظر أن يتواجد الوافدان الجديدان مودريتش وأردون جاشاري، على مقاعد البدلاء.



وانضم مودريتش لميلان هذا الصيف بعد انتهاء مغامرته التاريخية مع ريال مدريد

ويُتوقع أن يدخل الروسونيري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: توموري، جابيا، بافلوفيتش.

الوسط: ساليمايكيرس، فوفانا، ريتشي، لوفتوس تشيك، بارتيساجي.

الهجوم: لياو، بوليسيتش.

