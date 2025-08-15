بعد الفوز على الإسماعيلي، بيراميدز يستعد للجولة الثالثة بالدوري بودية دايموند

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية مساء اليوم الجمعة أمام دايموند في إطار الإعداد للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة الودية في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز والإسماعيلي

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري، بينما يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة على استاد السويس.

محمد الشيبي رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وحصل محمد الشيبي الظهير الدولي المغربي على جائزة رجل مباراة الإسماعيلي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى ٤ نقاط من جولتين بعد تعادل وفوز.

تصريحات جدو

قال محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز إن الفوز على الإسماعيلي في الدوري مهم للغاية خاصة وأنها مهما كانت ظروف المنافس ولكنه يبقى فريقا كبيرا في النهاية والفوز عليه أمر هام للغاية خاصة وأنها أول ٣ نقاط في مشوار الدوري ومن الضروري تحقيق النقاط حتى وإن كان المستوى أقل من المنتظر.

أوضح جدو خلال المؤتمر الصحفي أن البداية دائما ما تكون صعبة على الجميع وشاهدنا بالفعل بداية أغلب الفرق كانت صعبة، ولكن من الضروري الفوز، لأن الدوري طويل والمشوار أطول وهناك العديد من البطولات ولابد من الفوز مهما كانت الظروف والضغوط.

ورفض جدو الحديث عن فارق القيمة التسويقية بين بيراميدز وناديي دجلة والإسماعيلي وما قدمه أمامها الفريق بطل أفريقيا، مؤكدا أن الأمر لا يخضع لتلك الأمور ويبقى الملعب هو الفيصل في الأداء والفوز، والفريق لديه بعض المشاكل في استغلال الفرص الكثيرة التي تتاح له في المباريات ولابد من استغلالها بالصورة الأمثل والجهاز الفني سيعمل على حلها بكل تأكيد.

