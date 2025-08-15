الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الفوز على الإسماعيلي، بيراميدز يستعد للجولة الثالثة بالدوري بودية دايموند

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية مساء اليوم الجمعة أمام دايموند في إطار الإعداد للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة الودية في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز والإسماعيلي

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري، بينما يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة على استاد السويس.

محمد الشيبي رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وحصل محمد الشيبي الظهير الدولي المغربي على جائزة رجل مباراة الإسماعيلي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى ٤ نقاط من جولتين بعد تعادل وفوز.

تصريحات جدو

قال محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز إن الفوز على الإسماعيلي في الدوري مهم للغاية خاصة وأنها مهما كانت ظروف المنافس ولكنه يبقى فريقا كبيرا في النهاية والفوز عليه أمر هام للغاية خاصة وأنها أول ٣ نقاط في مشوار الدوري ومن الضروري تحقيق النقاط حتى وإن كان المستوى أقل من المنتظر.

أوضح جدو خلال المؤتمر الصحفي أن البداية دائما ما تكون صعبة على الجميع وشاهدنا بالفعل بداية أغلب الفرق كانت صعبة، ولكن من الضروري الفوز، لأن الدوري طويل والمشوار أطول وهناك العديد من البطولات ولابد من الفوز مهما كانت الظروف والضغوط.

ورفض جدو الحديث عن فارق القيمة التسويقية بين بيراميدز وناديي دجلة والإسماعيلي وما قدمه أمامها الفريق بطل أفريقيا، مؤكدا أن الأمر لا يخضع لتلك الأمور ويبقى الملعب هو الفيصل في الأداء والفوز، والفريق لديه بعض المشاكل في استغلال الفرص الكثيرة التي تتاح له في المباريات ولابد من استغلالها بالصورة الأمثل والجهاز الفني سيعمل على حلها بكل تأكيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز نادي دايموند بيراميدز والإسماعيلى

مواد متعلقة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز

ماييلي وإيفرتون يقودان هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

بيراميدز يصل إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري (صور)

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام زد في الدوري الممتاز

حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

قبل مواجهة الليلة، القيمة السوقية لـ بيراميدز 8 أضعاف الإسماعيلي

برئاسة عبد الله الماجد، النصر السعودي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

استعدادا لمواجهة حرس الحدود، معسكر مغلق للبنك الأهلي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض مبشر بجميع الأنواع باستثناء الجمبري والبوري يتراجع 40 جنيها

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، قفزة في العنب والكمثرى وانخفاض الجوافة لأول مرة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الليمون والطماطم وارتفاع الخيار

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads