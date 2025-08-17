وصول بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة للقاهرة بعد معسكر المغرب

وصلت إلى القاهرة اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم، بعد انتهاء معسكره بالرباط، والذي تخلله مباراتان وديتان مع نظيره المغربي، وذلك في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم التي تقام في تشيلي الشهر المقبل.

وخاض منتخب مصر وديتان أمام منتخب المغرب، انتهت الأولى بالتعادل ١-١ والثانية بالتعادل السلبي.

مكاسب منتخب مصر من معسكر المغرب

وحقق الفريق عدة مكاسب من معسكره أهمها ارتفاع نسبة الانسجام بين اللاعبين والاحتكاك القوي مع منتخب المغرب الشقيق الذي يضم عناصر جيدة من اللاعبين، كما أن المباراتين شهدتا ندية وحماس بين الفريقين.

وضمت البعثة حمادة الشربيني عضو المجلس ورئيس البعثة في الرباط، والجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني.

وقال حماده أنور، المدير الإداري للفريق، إنه جاري الترتيب لمعسكر آخر خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني وذلك خلال التوقف الدولي المقبل أول سبتمبر.

