رياضة

إشادة بدور مستشفيات هيئة الشرطة في بطولة العالم لليد

بطولة العالم لليد
بطولة العالم لليد

شاركت مستشفيات هيئة الشرطة كعادتها في البطولات الدولية والعالمية ومنظومة الطب الرياضى بقيادة  اللواء دكتور سعيد النجار مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية بدور مميز في بطولة العالم للناشئين لليد التي تنظمها مصر.


وحصلت مستشفيات هيئة الشرطة على الراعي الطبي الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد تحت ١٩ عاما مصر ٢٠٢٥ والتي تقام بأربع صالات مغطاة.


وتم تشكيل ١٢ فريقا طبيا على مستوى عال لتأمين البطولة طبيا برئاسة اللواء دكتور على عمارة مدير منظومة الطب الرياضي.


وأشادت جميع الوفود الأجنبية والاتحاد الدولي لكرة اليد على الأداء الطبي الرائع وسرعة الاستجابة لعلاج حالات الإصابات بالبطولة طبقا لأعلى المعايير الطبية العالمية.

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، مع نظيره الأيسلندي، ضمن منافسات تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة العالم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

موعد مباراة منتخب مصر وأيسلندا بمونديال العالم لليد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأيسلندا في الـ2:45 عصر اليوم الأحد، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 6 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي. 

 

"أون سبورت" تنقل مواجهة منتخب ناشئي اليد أمام آيسلندا بمونديال العالم

تنقل قناة "أون سبورت" في الثالثة إلا الربع عصر اليوم مباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام نظيره الآيسلندي

ويسعى "أحفاد الفراعنة" لتحقيق الفوز وحصد المركز الخامس في المونديال، بعدما قدموا مستويات مميزة خلال مشوارهم بالبطولة.

وكان المنتخب قد تفوق على نظيره النرويجي بنتيجة (47-26) في أولى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، بعد خسارته أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي بنتيجة (31-29).

وتأهل منتخب ناشئي اليد إلي ربع النهائي بعد التعادل مع نظيره الدنمارك بنتيجة 29-29 في ثان مواجهاته في الدور الرئيسي بعد التعادل أمام نظيره التشيك بنتيجة 35-35 في ضربة بداية الدور الرئيسي ببطولة العالم.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث تواجد  أحفاد الفراعنة في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

بطولة العالم للناشئين لليد مصر مستشفيات هيئة الشرطة طولة العالم لكرة اليد الاتحاد الدولي لكرة اليد

