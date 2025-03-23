8 فوائد الشمر، أبرزها تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب الشهيرة التى عرفت منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم لفوائده العلاجية العديدة،ويستخدم فى عمل المخبوزات ويقدم كمشروب طبيعي.

وفوائد الشمر عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشمر من النباتات العطرية المعروفة بفوائدها الصحية والغذائية المتعددة، ويُستخدم في العديد من الثقافات كغذاء ودواء منذ آلاف السنين، ويعرف الشمر بطعمه المميز الذي يشبه طعم اليانسون، ويستهلك على شكل بذور، أو زيت، أو حتى كنبات طازج في السلطات والمأكولات.

فوائد الشمر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشمر:-

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فبذور الشمر معروفة بقدرتها على تقليل الانتفاخ والغازات، كما تساعد في تخفيف التقلصات المعوية وتحسين حركة الأمعاء، ولهذا يُستخدم الشمر كثيرًا بعد الوجبات الثقيلة لتسهيل الهضم ومنع الشعور بالامتلاء.

فوائد الشمر

غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، وفيتامين C، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يعتبر الشمر مصدرًا جيدًا للألياف التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.

يساهم الشمر كذلك في تنظيم مستويات الهرمونات لدى النساء، خصوصًا خلال فترات الحيض أو انقطاع الطمث، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الشمر يحتوي على مركبات تشبه في تأثيرها هرمون الإستروجين، ما قد يساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة لتغير الهرمونات مثل التقلصات والتقلبات المزاجية.

يساعد في تقوية جهاز المناعة، نظرًا لمحتواه العالي من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A، وفيتامين C، والحديد.

شرب مغلي الشمر يُساعد في تهدئة السعال والتقليل من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

يمكن استخدام زيت الشمر في التدليك أو العلاج العطري لما له من خصائص مهدئة تساعد في تخفيف التوتر وتحسين النوم.

يُعتبر الشمر من الأعشاب الطبيعية المفيدة والمتوفرة، والتي يمكن إدخالها بسهولة في النظام الغذائي اليومي، سواء كمشروب دافئ أو كتوابل تضيف نكهة وفائدة للطعام.

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