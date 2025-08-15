العرقسوس يحسن وظائف الكبد ويقوي المناعة ويخفف آلام المفاصل

فوائد العرقسوس، العرقسوس من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب شعبى فى مصر له عشاق كثيرون، ويستخدم فى صناعة الحلوى وبعض الأدوية، وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد العرقسوس، عديدة لقيمته الغذائية العالية، فهو غنى بنسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة ولكن الإفراط في تناوله يرفع ضغط الدم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن العرقسوس هو نبات عشبي يستخلص من جذوره شراب لذيذ معروف منذ آلاف السنين، ويستخدم في الطب الشعبي في العديد من الثقافات مثل المصرية القديمة، والصينية، والهندية، ويحتوي العرقسوس على مركبات فعالة مثل الجليسيريزين، التي تمنحه طعمه المميز وفوائده الطبية العديدة، مما جعله واحد من أشهر الأعشاب المستخدمة في العلاج الطبيعي.

القيمة الغذائية للعرقسوس

وأضافت منى، أن جذور العرقسوس غنية بمركبات نباتية فعالة، أهمها:

الجليسيريزين، مادة تمنحه الحلاوة الطبيعية وتساعد في تهدئة الالتهابات.

مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات.

معادن مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، والحديد.

فوائد العرقسوس الصحية

وتابعت، أن من فوائد العرقسوس التى تدفعنا لتناوله:-

يساهم في تهدئة التهابات المعدة والقولون.

يساعد في علاج قرحة المعدة وتقليل حرقة المعدة.

يحفز إنتاج المخاط الواقي في المعدة، مما يحميها من التهيج.

يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للفيروسات تساعد الجسم على مقاومة العدوى.

يستخدم في الطب التقليدي لدعم مقاومة الجسم لنزلات البرد والإنفلونزا.

يخفف من التهابات الحلق والسعال.

يعمل كطارد طبيعي للبلغم، مما يساعد في تنظيف الشعب الهوائية.

يستخدم في تهدئة أعراض الربو والحساسية التنفسية.

يساعد على حماية الكبد من السموم والمواد الضارة.

قد يساهم في تحسين وظائف الكبد لدى مرضى التهاب الكبد الفيروسي.

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد في تخفيف آلام المفاصل والتهاب العضلات.

يستخدم في بعض الكريمات الموضعية لعلاج التهابات الجلد.

يساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والهبات الساخنة.

قد يساهم في تنظيم الدورة الشهرية لدى بعض النساء.

يحتوي على مواد تساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة، ويحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويهدئ تهيج البشرة وحروق الشمس.

يقوي بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه، ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر.

الجرعات الموصى بها ومحاذير تناوله

أوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، ينصح بعدم الإفراط في تناول العرقسوس، حيث إن الجرعة الآمنة غالبا تكون كوب واحد يوميا لفترة محدودة، لأن الإفراط قد يسبب ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل، كما أنه غير مناسب لمرضى القلب أو الكلى إلا باستشارة الطبيب، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل مدرات البول وأدوية ضغط الدم.

