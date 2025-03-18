فوائد العرقسوس على مائدة الفطار، مرطب ومهديء لاضطرابات الجهاز الهضمي

فوائد العرقسوس على مائدة رمضان، يعد العرقسوس من المشروبات التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في شهر رمضان، حيث يفضل الكثيرون تناوله على مائدة الإفطار أو السحور نظرًا لفوائده الصحية العديدة.





ويتميز العرقسوس بمذاقه الحلو الطبيعي وخصائصه العلاجية التي تجعله مشروبًا مفيدًا للصائمين.





أهم فوائد العرقسوس لصحة الجسم



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد العرقسوس للصحة مذهلة، وهو ما تستعرضه في هذا التقرير.



العرقسوس



1. تعزيز الترطيب خلال الصيام

يعد العرقسوس من المشروبات التي تساعد على الاحتفاظ بالماء داخل الجسم لفترات طويلة، مما يجعله خيارًا جيدًا للصائمين، خاصةً في الأيام الحارة. يحتوي العرقسوس على مركبات تساعد على تقليل فقدان الماء من الجسم، مما يساهم في الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب ويقلل من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام الطويلة.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي

يعاني بعض الصائمين من اضطرابات هضمية مثل الحموضة، وعسر الهضم، والانتفاخ بعد الإفطار بسبب تغيير أنماط الأكل والشرب. يساعد العرقسوس في تهدئة المعدة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، حيث يعمل على:

تقليل حموضة المعدة وحماية جدارها من التقرحات.

تعزيز عملية الهضم والتقليل من الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

تحفيز إنتاج المخاط في المعدة، مما يحميها من تأثير الأطعمة الدسمة والحارة التي يتم تناولها بعد الصيام.



3. تعزيز مستويات الطاقة

يحتوي العرقسوس على مركبات طبيعية تساعد على تنشيط الجسم والتخلص من التعب والإرهاق، مما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد الإفطار أو خلال السحور لمنح الصائم طاقة كافية لمواصلة يومه. كما أنه يساعد على تعزيز نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي، مما يقلل من الشعور بالإجهاد بعد ساعات طويلة من الصيام.

4. دعم الجهاز المناعي

يمتلك العرقسوس خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا في تقوية جهاز المناعة خلال شهر رمضان. يحتوي على مركبات مثل الجليسيريزين التي تساعد في محاربة الفيروسات وتقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد والتهابات الحلق، والتي قد تزداد خلال فترة الصيام نتيجة ضعف المناعة أو قلة تناول السوائل.

5. تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية

يعاني البعض من التقلبات المزاجية أو الصداع خلال اليوم الأول من الصيام نتيجة انخفاض مستويات السكر أو انسحاب الكافيين من الجسم. يساعد العرقسوس على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر، حيث يحتوي على مركبات تساعد على تنظيم مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم، مما يجعله مشروبًا مفيدًا للصائمين الذين يعانون من القلق أو التوتر خلال ساعات الصيام.

6. تقوية صحة الكبد

يُعرف العرقسوس بخصائصه المطهرة للكبد، حيث يعمل على تنظيف الكبد من السموم وتحفيز عمله بشكل أفضل. خلال شهر رمضان، يمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في النظام الغذائي إلى تراكم بعض السموم في الجسم، وهنا يأتي دور العرقسوس في تحسين وظائف الكبد وتعزيز عملية التخلص من السموم.

7. المساعدة في تخفيف التهابات الجهاز التنفسي

يستخدم العرقسوس منذ القدم كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز التنفسي، حيث يساعد في:

تهدئة السعال والتخفيف من التهابات الحلق.

تحسين وظائف الرئتين، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية الصدرية خلال رمضان.

طرد البلغم من الجهاز التنفسي، مما يحسن من التنفس ويقلل من الاحتقان.

محاذير تناول العرقسوس في رمضان



العرقسوس لصحتك

على الرغم من الفوائد العديدة للعرقسوس، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الأضرار، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية، ومنها:



ارتفاع ضغط الدم: يحتوي العرقسوس على مادة الجليسيريزين التي قد تتسبب في احتباس السوائل ورفع ضغط الدم، لذا يُفضل تجنبه من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب.

اضطرابات البوتاسيوم: يمكن أن يؤدي العرقسوس إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، مما قد يسبب تشنجات عضلية أو اضطرابات في القلب.

تأثيره على مرضى السكري: قد يؤثر العرقسوس على مستوى السكر في الدم، لذا يُنصح مرضى السكري باستشارة الطبيب قبل تناوله.

تفاعلات دوائية: قد يتفاعل العرقسوس مع بعض الأدوية، مثل أدوية الضغط ومدرات البول، لذا يُنصح الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية بتجنبه أو استشارة طبيبهم أولًا.

كيفية تناول العرقسوس في رمضان



للاستفادة من فوائد العرقسوس في رمضان، يُفضل تناوله باعتدال، ويفضل أن يكون:

بعد الإفطار بساعة أو أكثر حتى لا يسبب أي تأثير سلبي على المعدة.

بدون إضافة كميات كبيرة من السكر، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم.

للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكنهم استبداله بمشروبات أخرى مثل الكركديه أو الليمون.

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