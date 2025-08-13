الأربعاء 13 أغسطس 2025
فوائد البطاطا الحلوة، تقوي النظر والمناعة وتحمي من أمراض القلب والشرايين

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

فوائد البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة من الخضراوات الشهيرة التى تقدم فى مصر كطبق حلو او كتسالى شعبية تقدم فى الميادين ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد البطاطا الحلوة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البطاطا الحلوة من الأطعمة اللذيذة والمغذية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتعتبر صحية للكبار والصغار على حد سواء.

القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة

وأضافت منى، أن البطاطا الحلوة تحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، من أبرزها:

  • الفيتامينات: فيتامين A (بيتا كاروتين)، فيتامين C، فيتامينات B مثل B6.
  • المعادن: البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز، الحديد.
  • الألياف الغذائية: التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.
  • المركبات المضادة للأكسدة: التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.
فوائد البطاطا الحلوة الصحية 
فوائد البطاطا الحلوة الصحية 

فوائد البطاطا الحلوة الصحية 

وتابعت، أن من فوائد البطاطا الحلوة التى تدفعنا لتناولها:-

  • البطاطا الحلوة مصدر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري لصحة الشبكية والرؤية الليلية، ويساعد على الوقاية من جفاف العين وأمراضها.
  • بفضل احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C وبيتا كاروتين، تساهم البطاطا الحلوة في دعم الجهاز المناعي ومكافحة العدوى.
  • الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة تحفز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في القولون.
  • على الرغم من طعمها الحلو، إلا أن البطاطا الحلوة تمتلك مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها ترفع مستوى السكر في الدم ببطء، وهو ما يجعلها مناسبة لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.
  • البوتاسيوم الموجود في البطاطا الحلوة يساعد على موازنة ضغط الدم، بينما تعمل مضادات الأكسدة على تقليل خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.
  • تحتوي البطاطا الحلوة على الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة تدوم لفترة أطول، بالإضافة إلى فيتامين B6 الذي يساهم في إنتاج الطاقة.
  • تحتوي البطاطا الحلوة على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة، مما يجعلها مفيدة في حالات التهاب المفاصل وبعض أمراض المناعة.
  • فيتامين A وفيتامين C الموجودان في البطاطا الحلوة يساهمان في إنتاج الكولاجين، ما يساعد على الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، كما يحميان الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

نصائح يجب اتباعها عند تناول البطاطا الحلوة

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول البطاطا الحلوة بقشرتها لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والمغذيات، وعلى مرضى السكري الاعتدال فى تناولها، رغم فوائدها الكبيرة.

txt

